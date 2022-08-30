Пенелопа Круз: я снимаюсь не больше, чем в двух фильмах в год, потому что у меня дети

45-летняя испанская актриса, получившая Оскар, замужем за 50-летним Хавьером Бардемом, и у них двое детей, восьмилетний Лео и шестилетняя Луна.

Круз сказал, что теперь она принимает предложение сняться только в одном или в двух фильмах в год, по сравнению с четырьмя или пятью фильмами, в которых она снималась прежде чем стать матерью, и описал это как «естественное изменение» на премьере фильма «Боль и слава» в Сомерсет-Хаусе прошлой ночью.

«Потому что у меня двое детей, и они маленькие, я решаю сниматься мне или нет, основываясь на местоположении, где проходят съемки и времени, которое займет фильм», - сказала она.

- Вот почему я беру только один или два фильма в год. В течение многих лет я снималась в четырех или пяти фильмах в год. Теперь, когда я мать, у меня нет столько времени.

- Я хочу сама воспитывать своих детей, так что это решение я приняла быстро. Вам действительно нужно очень внимательно всё изучить, прежде чем согласиться на съемки фильма.

Фильм «Боль и слава», в которой также играет Антонио Бандерас, видно, что Круз вновь воссоединился с испанским режиссером Педро Альмодоваром, который снимал её в своё фильме «Возвращение» в 2006 году.

Также Пенелопа сказала, что телевизионный талант растёт, добавив: «Вы не знаете, возможно сейчас вы увидели будущих испанских победителей премии «Оскар».