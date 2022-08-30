В Кремле назвали причину остановки потока газа по «Северному потоку-1»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственный фактор, создающий препятствия для поставок газа в Европу – это западные санкции.

Заявление российской стороны сделано за день до того, как «Газпром» остановит газопровод «Северный поток-1» на 3 дня для технического обслуживания.

Трубопровод является ключевым каналом для потоков российского газа в Европу, но поставки были сокращены до 20% от его пропускной способности.

«Газпром» утверждает, что это произошло из-за невозможности отремонтировать турбины в связи с западными санкциями. Однако европейские официальные лица обвинили Москву в использовании энергоносителей в качестве оружия в ответ на санкции.

Ранее этим летом «Газпром» также прекратил подачу газа во время ежегодного планового технического обслуживания.

Однако на этот раз предстоящая трехдневная остановка была ранее незапланированной, и «Газпром» сослался на необходимость ремонта оборудования.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции помешали нормальному обслуживанию и ремонту, а также возвращению ключевых компонентов на места их эксплуатации. Европа пытается найти альтернативные источники на случай полного отключения газа из России этой зимой.

Международное энергетическое агентство подсчитало, что этой зимой ЕС потребуется заполнить не менее 90% своих хранилищ природного газа, чтобы быть в безопасности.

Это нанесло ущерб Европе в виде стремительного роста цен на энергоносители, поскольку конкуренция за альтернативы российскому топливу высока.