У "Дзена" будет новый хозяин: "Яндекс" заключил сделку с "ВКонтакте"

Впридачу VK получит во владение проект "Новости", а Яндекс, в свою очередь, выкупит сервис доставки еды Delivery Club.

ФАС (федеральная антимонопольная служба) дала добро на сделку. Интернет-компании заявили, что 22 августа были подписаны обязывающие документы по сделкам.

По условиям этих бумаг, "ВК" выходит из состава участников "О20 Холдинг" (совместное предприятие группы со Сбербанком) и получает в полное владение Delivery Club.

После этого сервис доставки еды будет передан "Яндексу", а "Дзен" и "Новости" перейдут к владельцам "ВК".

Сделка будет закрыта полностью до конца текущего года, когда будет получено одобрение от регуляторов.

"Сбер" и "ВК" намерены сохранить партнерские отношения и будут рассматривать новые варианты дальнейшего сотрудничества и создания других совместных проектов.

Идея продажи контентных сервисов "Яндекс" в обмен на покупку Delivery Club возникла в апреле этого года. Сумма сделки сторонами не разглашается.

В дальнейшем "Яндекс" намерен сохранить бренд Delivery Club. "Яндекс Еда" и приобретенный сервис будут работать на единой технологической платформе.

В итоге пользователи будут быстрее получать свои заказы, при этом выбор ресторанов станет более широким. У курьеров будет больше работы и вырастут доходы.

При полном одобрении регуляторами сделки между интернет-компаниями во владении "ВК" будет сервис с ежедневной аудиторией в 22 млн и солидная площадка для публикации текстового контента.

Ориентировочно сумма выручки "Дзена" в 2021 году составила чуть больше 5% от всего дохода "Яндекса" - это 15% от общей прибыли "ВКонтакте".

Для сравнения: в прошлом году общий доход "Яндекса" составил 356,2 млрд руб., VK за этот период заработали 125,8 млрд руб.