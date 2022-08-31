30 августа вечером скончался Михаил Горбачев - первый президент Советского Союза

Прожив 91 год, Михаил Сергеевич Горбачев умер "после тяжелой и продолжительной болезни". Об этом печальном известии пришло сообщение из Центральной клинической больницы.

По сообщению пресс-секретаря "Горбачев-фонда" В. П. Полякова еще в первом месяце лета стало известно, что у первого президента СССР были серьезные проблемы с почками.

Михаил Сергеевич долго лечился и проходил курс гемодиализа. При этом к ухудшению здоровья привели и естественные возрастные изменения - Горбачев скончался на 92-ом году жизни.

Михаил Сергеевич Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС весной 1985 года.

Прошло пять лет - и он стал первым и единственным президентом в истории существования Советского Союза.