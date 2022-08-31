30 августа вечером скончался Михаил Горбачев - первый президент Советского Союза
Прожив 91 год, Михаил Сергеевич Горбачев умер "после тяжелой и продолжительной болезни". Об этом печальном известии пришло сообщение из Центральной клинической больницы.
По сообщению пресс-секретаря "Горбачев-фонда" В. П. Полякова еще в первом месяце лета стало известно, что у первого президента СССР были серьезные проблемы с почками.
Михаил Сергеевич долго лечился и проходил курс гемодиализа. При этом к ухудшению здоровья привели и естественные возрастные изменения - Горбачев скончался на 92-ом году жизни.
Михаил Сергеевич Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС весной 1985 года.
Прошло пять лет - и он стал первым и единственным президентом в истории существования Советского Союза.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
Стремительное таяние зомби-льда в Гренландии поднимет уровень мирового океана на 27 см или более
Согласно исследованию, опубликованному 29 августа, быстро тающий ледяной щит Гренландии в конечном итоге поднимет глобальный уровень моря как минимум на 27 сантиметров — более чем в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Китайский юань может заменить доллар США в качестве доминирующей мировой валюты
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Олег Морозов: надеюсь Михаил Горбачев раскаялся в развале СССР
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины