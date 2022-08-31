Ученые выяснили, что распространенный овощ снижает уровень сахара в крови и собираются использовать его в лечении диабета

Ученые обнаружили один распространенный овощ, который может снизить уровень сахара в крови на 50 процентов, и рассматривают возможность его использования в лечении диабета.

Результаты исследования, представленные на 97-м ежегодном собрании Эндокринного общества в Сан-Диего, показали, что обычный лук может сильно снизить высокий уровень сахара в крови и общий уровень холестерина при приеме вместе с противодиабетическим препаратом.

Ведущий автор исследования Энтони Оджи из Государственного университета Дельты в Абраке, Нигерия, говорит, что лук дешев и доступен, может использоваться в качестве пищевой добавки.

К тому же лук не очень калорийный, он увеличивает скорость метаболизма. Но употребление лука повышает и аппетит.

Исследователи проверили теорию на крысах. Всего трем группам крыс с медикаментозно индуцированным диабетом давали различные дозы лукового экстракта, чтобы посмотреть, усилит ли он действие препарата.

Исследователи также давали препарат и лук трем группам крыс без диабета с нормальным уровнем сахара в крови.

Исследование показало, что у крыс с диабетом уровень сахара в крови сильно снизился по сравнению с исходным показателем. То же произошло с холестерином.

Исследователи пока изучают механизм, который приводит к снижению уровня сахара в крови при употреблении лука.