Урсула фон дер Ляйен: Михаил Горбачев открыл путь к свободное Европе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый президент СССР своими действиями положил конец холодной войне и открыл путь к свободной Европе.
В своем аккаунте в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Михаила Горбачёва выдающимся политиком, положившим конец холодной войне и открывшим для России путь в свободную Европу.
"Михаил Горбачев оставил великое наследие, которое мы не забудем. Своими действиями он положил конец холодной войне, разрушил железный занавес и открыл путь к свободной Европе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице Москвы.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Стремительное таяние зомби-льда в Гренландии поднимет уровень мирового океана на 27 см или более
Согласно исследованию, опубликованному 29 августа, быстро тающий ледяной щит Гренландии в конечном итоге поднимет глобальный уровень моря как минимум на 27 сантиметров — более чем в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Китайский юань может заменить доллар США в качестве доминирующей мировой валюты
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Олег Морозов: надеюсь Михаил Горбачев раскаялся в развале СССР
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины