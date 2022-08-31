Урсула фон дер Ляйен: Михаил Горбачев открыл путь к свободное Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый президент СССР своими действиями положил конец холодной войне и открыл путь к свободной Европе.

В своем аккаунте в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Михаила Горбачёва выдающимся политиком, положившим конец холодной войне и открывшим для России путь в свободную Европу.

"Михаил Горбачев оставил великое наследие, которое мы не забудем. Своими действиями он положил конец холодной войне, разрушил железный занавес и открыл путь к свободной Европе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице Москвы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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