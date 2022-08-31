Антониу Гутерреш: Михаил Горбачев изменил ход мировой истории
Генеральный секретарь ООН поделился мнением о том, что Михал Горбачев внес ключевой вклад в мирное окончание холодной войны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что именно Михаилу Горбачеву принадлежит ключевая роль в мирном окончании холодной войны.
"Известие о кончине Михаила Горбачева глубоко опечалило меня. Он был единственный в своем роде государственным деятелем, изменившим ход мировой истории", — говорится в сообщении.
Антониу Гутерреш от себя лично и от ООН выразил соболезнование семье Михаила Горбачева, народу и правительству России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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