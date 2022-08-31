Леонид Слуцкий: Горбачев сыграл на руку стремившимся стереть СССР с карты мира

В своем официальном Telegram-канале Леонид Слуцкий лидер партии ЛДПР, высказал мнение о том, что Михаил Горбачев был ярким политиком, но остался сложной и противоречивой фигурой.

"Горбачёва по-христиански жаль.. Так же, как жаль ту великую страну, процессы развала которой начались как раз в эпоху "перестройки" и "нового мышления" и сыграли в итоге на руку тем, кто стремился стереть СССР с карты мира", — говорится в сообщении.