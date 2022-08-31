Автор развала СССР Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни

Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92 году жизни после продолжительной болезни.

После продолжительной болезни почему скончался последний генеральный секретарь и единственный президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев.

Как стало известно в ночь с 30 на 31 августа, он уже долгое время находился в московской Центральной клинической больнице в личной палате.

Дело в том, что у Михаила Горбачева практически отказали обе почки, из-за чего он был вынужден регулярно проходить процедуру гемодиализа.

Горбачев для многих является противоречивой фигурой - зависит отношения к СССР. Те, кто ностальгируют по Союзу, могут обвинять его в развале великой страны, другие же рады тому, что Советский Союз прекратил существование.