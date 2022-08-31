Умер Михаил Горбачев - первый президент СССР
30 августа не стало Михаила Горбачева, который был назван “одной из величайших фигур 20-го века” в потоке дани уважения со всего мира человеку, которому повсеместно приписывают прекращение холодной войны.
После его смерти в России во вторник вечером в возрасте 91 года бывшие и нынешние западные лидеры, политические комментаторы, ученые, историки и знаменитости щедро восхваляли бывшего советского президента.
Президент Джо Байден отдал дань уважения старому противнику Советского Союза в холодной войне, заявив, что он был человеком “замечательного видения” и что его высоко ценили за то, что он вел свою страну по пути реформ.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, высказал слова скорби и подтвердил, что Горбачев был “единственным в своем роде государственным деятелем, который сыграл большую роль в движении всей истории”.
“Мир потерял выдающегося глобального лидера, убежденного сторонника многосторонних отношений и неутомимого борца за мир. Я глубоко опечален его кончиной”, - написал он в Твиттере.
Опубликовано: Силивончик Алина
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