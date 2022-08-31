Почему не стоит пить кофе перед шопингом

Как выяснилось, этот напиток нередко подталкивает нас к необдуманным, импульсивным покупкам.

Рядом с торговыми точками нередко можно увидеть кофейни, при этом некоторые магазины даже предлагают в кафе-барах бесплатные напитки. И покупатели идут в магазин, "подкрепившись" чашечкой кофе.

Все это не просто так. В кофе, как известно, содержится стимулятор - кофеин. Такое психоактивное вещество комплексно воздействует на организм. В частности, оно способствует высвобождению так называемого "гормона счастья" - нейромедиатора дофармина, который снижает самоконтроль и усиливает импульсивность.

Группа ученых из Университета Южной Флориды провела эксперименты в магазинах, чтобы выяснить, как употребление кофеина влияет на поведение покупателей. Более 300 человек получили на входе в магазин бесплатный напиток. Половина посетителей выпила кофе, содержащее примерно 100 мг кофеина, вторая половина – кофе без кофеина либо воду. На выходе посетители отдавали ученым свои чеки.

И выяснилось: получившие дозу кофеина покупатели потратили примерно в среднем в полтора раза больше денег, купив на треть больше товаров. Мало того - утилитарные покупки участников эксперимента оказались примерно одинаковые, однако потребители кофеина приобрели больше товаров не первой необходимости, а таких, как ароматические свечи либо духи.

Ученые поставили другой эксперимент в лабораторных условиях - чтобы оценить, как влияет кофеин на онлайн-покупки. Участниками исследования стали 200 студентов. Их попросили выбрать продукты из заданного списка, и результаты оказались схожими с первыми опытами.

Те, что пили обычный кофе, выбирали себе больше вещей, которые можно назвать необязательными. А те, что пили кофе без кофеина, оказались более практичными.