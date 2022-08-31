Шольц заявил, что Германия в долгу перед Горбачёвым

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования по поводу смерти Михаила Горбачёва, заявив, что немцы в долгу перед ним.

31 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём аккаунте Twitter выразил соболезнования от лица всех немцев в связи с смертью последнего Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаила Горбачёва, ушедшего из жизни вчера вечером в Центральной клинической больнице Москвы.

Шольц заявил, что «Германия склоняется» перед Горбачёвым и всегда будет в долгу перед первым и последним президентом СССР, который по мнению бундесканцлера был смелым реформатором, чья дальновидность выделяла его на фоне других политических и государственных деятелей.