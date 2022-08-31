Пакистан просит снизить ограничения на импорт продовольствия из Индии
Агентства по оказанию помощи, пытающиеся помочь сотням тысяч людей, перемещенных в результате смертоносных наводнений в Пакистане, попросили ослабить ограничения на импорт продовольствия из Индии, сообщил пакистанский министр.
Необычно сильные муссонные дожди вызвали наводнения, которые затопили треть Пакистана и унесли жизни более 1100 человек, в том числе 380 детей.
Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой выделить 160 миллионов долларов на помощь в борьбе с "беспрецедентной климатической катастрофой".
Пакистан сталкивается с резким ростом цен на продовольствие, что усугубляет страдания миллионов людей, пострадавших от стихийного бедствия.
Министр финансов Мифтах Исмаил заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления ограничений на практически закрытой границе с Индией, чтобы обеспечить поставки овощей и других продуктов питания.
Опубликовано: Силивончик Алина
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