Пакистан просит снизить ограничения на импорт продовольствия из Индии

Агентства по оказанию помощи, пытающиеся помочь сотням тысяч людей, перемещенных в результате смертоносных наводнений в Пакистане, попросили ослабить ограничения на импорт продовольствия из Индии, сообщил пакистанский министр.

Необычно сильные муссонные дожди вызвали наводнения, которые затопили треть Пакистана и унесли жизни более 1100 человек, в том числе 380 детей.

Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой выделить 160 миллионов долларов на помощь в борьбе с "беспрецедентной климатической катастрофой".

Пакистан сталкивается с резким ростом цен на продовольствие, что усугубляет страдания миллионов людей, пострадавших от стихийного бедствия.

Министр финансов Мифтах Исмаил заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления ограничений на практически закрытой границе с Индией, чтобы обеспечить поставки овощей и других продуктов питания.