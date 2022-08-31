Песков обвинил Евросоюз в приостановке газопровода «Северного потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину остановки прокачки газа по «Северному потоку».

31 августа пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в официальном пресс-релизе заявил, что временная остановка магистрального газопровода «Северный поток» произошла по вине Европейского союза.

Песков уточнил, что причиной приостановки транзита сжиженного природного газа из России в европейские страны напрямую связаны с введёнными ЕС антироссийскими санкциями, которые среди прочего направленны против энергетической компании «Газпром».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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