В Пакистане есть опасения по поводу болезней, передаваемых через воду
Официальные лица Пакистана в среду выразили обеспокоенность по поводу распространения болезней, передаваемых через воду, среди тысяч жертв наводнения, поскольку вода от мощных муссонных дождей начала отступать во многих частях страны.
Массовое наводнение, вызванное дождями с середины июня, унесло жизни по меньшей мере 1162 человек, и эксперты обвиняют это явление в изменении климата.
Некоторые врачи заявили, что первоначально они принимали в основном пациентов, травмированных наводнением, но теперь лечат людей, страдающих от диареи, кожных инфекций и других заболеваний, передаваемых через воду, в пострадавших от наводнения районах страны.
Это событие вынудило правительство развернуть дополнительные медицинские бригады и направить медикаменты, а также обеспечить чистой питьевой водой выживших, многие из которых живут в палатках и самодельных домах.
Предупреждение поступило на следующий день после того, как рекордные наводнения побудили Организацию Объединенных Наций официально обратиться с призывом о выделении 160 миллионов долларов на чрезвычайное финансирование обедневшей исламской нации, где около миллиона домов были повреждены или разрушены.
Опубликовано: Силивончик Алина
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