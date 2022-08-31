В Пакистане есть опасения по поводу болезней, передаваемых через воду

Официальные лица Пакистана в среду выразили обеспокоенность по поводу распространения болезней, передаваемых через воду, среди тысяч жертв наводнения, поскольку вода от мощных муссонных дождей начала отступать во многих частях страны.

Массовое наводнение, вызванное дождями с середины июня, унесло жизни по меньшей мере 1162 человек, и эксперты обвиняют это явление в изменении климата.

Некоторые врачи заявили, что первоначально они принимали в основном пациентов, травмированных наводнением, но теперь лечат людей, страдающих от диареи, кожных инфекций и других заболеваний, передаваемых через воду, в пострадавших от наводнения районах страны.

Это событие вынудило правительство развернуть дополнительные медицинские бригады и направить медикаменты, а также обеспечить чистой питьевой водой выживших, многие из которых живут в палатках и самодельных домах.

Предупреждение поступило на следующий день после того, как рекордные наводнения побудили Организацию Объединенных Наций официально обратиться с призывом о выделении 160 миллионов долларов на чрезвычайное финансирование обедневшей исламской нации, где около миллиона домов были повреждены или разрушены.