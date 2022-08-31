МИД Венгрии: ЕС не согласовал запрет выдачи виз россиянам из-за большого числа несогласных

Дипломаты ЕС не смогли ратифицировать документ о запрете на выдачу виз гражданам России.

Сегодня, 31 августа, прошла встреча глав Министерств иностранных дел стран Европейского Союза.

На этой встрече планировалось согласовать введение запрета на выдачу виз гражданам Российской Федерации.

Однако, как рассказывает глава МИД Венгрии, решение не было ратифицировано.

По словам представителя венгерского внешнеполитического ведомства, многие страны высказались против запрета.