Reuters: ЕС приостановил упрощенную выдачу виз россиянам

Информационное агенство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Европейский союз приостановил упрощенный визовый режим с Российской Федерацией.

Такие действия ЕС означают изменения процедуры подачи документов на получение визы. Теперь россиянам придется собирать больше документов, визовый сбор будет увеличен с 35 евро до 80 евро, а срок рассмотрения заявок занимать до месяца.

Ранее верховный представитель дипломатии ЕС по Жозеп Боррель усомнился в правильности инициативы о запрете выдачи виз гражданам России. В своих сомнениях он не был одинок — Франция и Германия также выступили против введения ограничений для россиян.

Споры о выдаче шенгенских виз гражданам России начались несколько недель назад. Президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить россиянам въезд в западные страны с формулировкой «Евросоюз — не супермаркет» (ссылаясь на то, что россияне ездят в ЕС за товарами).

Позже идею поддержали Латвия, Литва и Эстония. Некоторые страны в частном порядке усложнили получение виз для граждан России. Так, Финляндия с 1 сентября 2022 года сокращает ежедневный прием документов на выдачу российской визы.