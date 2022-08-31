Друг Горбачева рассказал, что экс-президент СССР считал дело всей его жизни разрушенным

Примерно за месяц до смерти Михаила Горбачева его близкий друг журналист Алексей Венедиктов рассказал Forbes Россия, что экс-президент СССР расстроен нынешним состоянием страны и считает, что дело его жизни не выполнено.

Венедиктов указал, что большая часть работы, проделанной Горбачевым при исполнении служебных обязанностей, недавно была обращена вспять.

По его словам, это касается смягчения напряженности в отношениях с Западом и предоставления гражданам большего количества свобод.

Венедиктов отметил, что когда Горбачев ушел, в силах быстрого реагирования НАТО в Европе оставалось 4000 человек. Сейчас НАТО объявило, что будет 300 000 к концу следующего года.

Горбачев никогда публично не говорил о своих мыслях по поводу ситуации на Украине. Он высказывал и критические замечания, и похвалу в адрес Владимира Путина.

Венедиктов говорит, что все реформы Горбачева уничтожены, и Михаил Сергеевич прекрасно это понимал.

Журналист напомнил, что частная собственность, свобода Русской Православной Церкви – все это достижения Горбачева.

Российские СМИ сообщили о смерти Горбачева во вторник в возрасте 91 года. Ранее этим летом сообщалось, что он страдает от серьезного заболевания почек.