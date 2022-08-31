Аукцион российских облигаций по компенсации кредиторам назначен на 12 сентября
Аукцион российских облигаций, призванный застраховать Москву от дефолта, состоится 12 сентября, сообщил в среду международный комитет кредиторов.
На вопрос «согласны ли вы организовать аукцион в отношении Российской Федерации 12 сентября?» тринадцать финансовых организаций, входящих в эту центурию, ответственных за активацию страховки от дефолта, ответили утвердительно, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Комитеты по определению кредитных деривативов (CDDC).
Сделка ожидалась в течение нескольких месяцев после того, как в июне эти финансовые учреждения согласились объявить о «кредитном событии» после того, как Россия не выплатила 1,9 миллиона долларов штрафных процентов в день погашения.
Аукцион, который будет посвящен российским облигациям, будет использоваться для определения компенсационной цены для инвесторов, подписавшихся на кредитно-дефолтные свопы (CDS), финансовые инструменты, которые можно использовать для защиты от дефолта.
При невозможности рейтинговых агентств объявить Россию неплатежеспособной из-за западных санкций, более того, этот комитет фактически должен ратифицировать дефолт российского государства по своему внешнему долгу. Москва также не выплатила проценты по кредиту в размере 100 миллионов долларов в июне.
Последний дефолт России по внешнему долгу датируется 1918 годом и решением Ленина не платить по долгам царского режима.
Опубликовано: Тарас Медведев
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