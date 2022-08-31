ЕС полностью прекратил действие соглашения о визовом режиме с Россией
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в среду после встречи министров иностранных дел ЕС в Праге, что достигнута договоренность о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщает Reuters.
"Мы согласились на полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией", - заявил глава дипломатии ЕС, слова которого цитирует Reuters.
Он также добавил, что "визы будет сложнее получить, и это займет больше времени".
"В результате количество новых виз будет значительно сокращено", - сказал Боррель на пресс-конференции.
Дипломаты заявили, что министры ЕС не могут сразу договориться о полном запрете на выдачу виз россиянам.
Боррель сообщил, что значительно увеличилось количество россиян, пересекающих границу с другими странами.
"Это стало угрозой безопасности для соседних с Россией стран. Кроме того, мы видели, как много россиян ездило в соседние страны за развлечениями и покупками, как будто на Украине не было войны", - заключил он.
Опубликовано: Николай Скира
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