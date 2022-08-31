31-летняя блогер Анастасия Ивлеева поступила в университет
Ведущая пожаловалась своим подписчикам на тотальную занятость на проектах, и рассказала, что ей не хватает времени на учебу.
Известная телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что очень занята в ряде проектов. Среди них есть и некий тайный, где блогер попробует себя в качестве актрисы.
Девушка призналась, что из-за частых съемок не успевает наслаждаться жизнью, ей не хватает на это свободного времени, сообщает Вокруг ТВ.
Тем не менее, плотный рабочий график не помешал Ивлеевой поступить в университет. "Знаете, самое грустное — я поступила, я уже студентка. Я начала учиться, и у меня накопилось много долгов по учебе. Я не понимаю, как все это расхлебывать и в целом начать", - посетовала звезда.
"У меня есть немало книг, которые я тоже не могу начать читать или дочитать до конца, потому что постоянно нахожусь в кадре, занята", - отметила телеведущая.
Она также поведала, что скоро попробует себя в новой роли. Артистка будет главной героиней реалити-шоу "Сердце Ивлеевой", которое будет показано на телеканале «Пятница!».
В проекте будут задействованы 50 мужчин из всех регионов России. Участники разного социального статуса и достатка, профессии и темперамента. Насте предстоит пообщаться с каждым и найти того, с кем можно построить серьезные отношения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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