В Бундесвере оценили военный потенциал армии России

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Эберхард Цорг призвал не недооценивать военную мощь российской армии.

Информационное агентство Reuters сообщает, что генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Эберхард Цорн поделился мнением о то, что российская армия имеет огромный потенциал и недооценивать ее нельзя.

"Несмотря на то, что большая часть сухопутных войск России сковано в Украине, нельзя недооценивать ее военные возможности. Вероятность открытия второго фронта вполне реальна", — заявил генерал.

В качестве аргументов Эберхард Цорг привел свои размышления о том, что большая часть российского флота не задействовано в конфликте, а российские ВКС продолжают оставаться грозной силой, представляющей угрозу для Североатлантического альянса.