В Германии дикобраз сбежал из цирка, но погуляв по городу, решил вернуться
Колючий «циркач» впервые появился в воскресенье вечером в Бокенеме перед экипажем патрульной машины.
После небольшого расследования выяснилось, что животное сбежало из цирка.
По словам начальника манежа Фернандо Франка, он снова и снова ускользал от своих преследователей после того, как его замечали в открытом бассейне, на заправочной станции, пишет Hildesheimer Allgemeine Zeitung.
В понедельник колючий артист появился возле зернохранилища. После того, как в цирке узнали об этом, приехали его забирать.
«И дикобраз сам забежал в свой ящик», — рассказал Франка. По его мнению, дикобразу «надоело путешествие», и он решил отоспаться в цирке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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