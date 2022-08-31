В Германии дикобраз сбежал из цирка, но погуляв по городу, решил вернуться

Колючий «циркач» впервые появился в воскресенье вечером в Бокенеме перед экипажем патрульной машины.

После небольшого расследования выяснилось, что животное сбежало из цирка.

По словам начальника манежа Фернандо Франка, он снова и снова ускользал от своих преследователей после того, как его замечали в открытом бассейне, на заправочной станции, пишет Hildesheimer Allgemeine Zeitung.

В понедельник колючий артист появился возле зернохранилища. После того, как в цирке узнали об этом, приехали его забирать.

«И дикобраз сам забежал в свой ящик», — рассказал Франка. По его мнению, дикобразу «надоело путешествие», и он решил отоспаться в цирке.