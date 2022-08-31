Представитель Талибана заявил, что ислам предоставляет женщинам право на образование, работу

Представитель движения “Талибан” заявил, что ислам предоставляет женщинам право на образование, работу и предпринимательство.

Также он подтвердил, что группа работает над созданием так называемой "безопасной среды" для девочек и женщин в средних школах и на рабочем месте.

“Я должен сказать, что ислам дал женщинам право на образование, ислам дал женщинам право на труд, ислам дал женщинам право на предпринимательство”, - заявил "Аль-Джазире" представитель Министерства порока и добродетели движения "Талибан" Садек Акиф Мухаджир.

“Если ислам разрешил это, то кто я такой, чтобы запрещать это”, - сказал он во время интервью.

Комментарии Мухаджира прозвучали более чем через год после того, как вооруженная группировка захватила власть в стране и ввела ряд ограничений на свободы женщин, включая запрет на среднее образование для девочек. Этот шаг вызвал международное осуждение и санкции.