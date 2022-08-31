Обед по расписанию: россиянка рассказала, к чему никак не может привыкнуть в Италии

Элементарные понятия комфорта в Европе могут отсутствовать либо считаться большой роскошью.

Россиянка, прожив в Италии два месяца, отметила разницу между странами. По ее словам, многое русскому человеку там непривычно. Например, режим работы магазинов.

Если в России есть даже круглосуточные, то в Италии они закрываются в 8 часов вечера. А в праздничные дни многие магазины могут не работать вообще.

Кафе-рестораны тоже работают в своем режиме. Например, там есть сиеста: в 14:30 кафе закрываются, а в 19.00 - открываются опять. То есть, если турист не успел до двух часов дня сесть за столик, останется голодным до вечера.

С аптекой - та же история. Они закрываются еще раньше, чем магазины. К тому же большинство лекарств продаются по рецептам, потому местные жители стараются привезти нужные препараты из других стран. К слову, аптеки тоже имеют обеденный перерыв, так что болеть приходится тоже по расписанию.

К кофе у россиянки тоже возникли вопросы. Заведений, специализирующихся на кофе, там мало. Итальянцы чаще всего пьют кофе в маленьких чашках в заведениях pasticceria, которые специализируются на утренней выпечке. А кофе - как дополнение.

Кофе с собой, в больших стаканах либо чашках - это не про Италию. Латте или капучино там можно купить разве что в Макдональдсе».