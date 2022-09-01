Алексей Миллер: Siemens не будет ремонтировать турбины для «Северного потока»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Siemens не будет ремонтировать агрегаты «Северного потока», так как не имеет такой возможности.
В эфире телеканала Россия глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что немецкая компания Siemens не имеет технической возможности для ремонта турбин для «Северного потока».
"Компания Siemens не имеет технической возможности для проведения ремонта агрегатов для «Северного потока». Выражаясь простым языком, турбины просто негде редактировать", — пояснил Миллер.
Ранее сообщалось, что компания "Газпром" приостановила перекачку газа в Европу в связи с проведением плановых профилактических работ на единственной оставшейся турбине магистрального трубопровода "Северный поток" компрессорной станции "Портовая".
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Миллер: Siemens не будет ремонтировать турбины для «Северного потока»
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