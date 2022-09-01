Звездные тайны: почему место захоронения Фредди Меркьюри засекретили даже от родителей

Фронтмен культовой рок-группы Queen был одной из самых великих звезд в мире, его жизнь резко оборвалась в 1991-м году.

Великий музыкант умер от СПИДа. По сей день общественности неизвестно, где он похоронен. Об этом знает лишь его муза и любовь всей жизни - Мэри Остин.

После ухода из жизни Фредди Меркьюри была проведена похоронная церемония в соответствии с последней волей покойного - на историческом авестийском языке. Церемония состоялась в крематории Западного Лондона, на ней присутствовали коллеги музыканта из группы Queen, Элтон Джон, Мэри Остин, партнёр Фредди Джим Хаттон.

После кремации Мэри взяла урну с прахом Меркьюри и поставила вазу в его старой спальне. И только через два года Остин собралась с силами, чтобы перенести урну к месту последнего пристанища легенды.

Из дома женщина постаралась улизнуть незаметно, ведь Фредди больше всего боялся, что фанаты, узнав, где его место захоронения, могут осквернить могилу. И Мэри пос ей день свято хранит эту тайну.

Место последнего пристанища их сына Мэри не раскрыла даже его родителям. Она стала единственным человеком на Земле, который знает этот секрет.

Тем временем множатся слухи - а где все-таки мог быть похоронен великий музыкант. По одной из версий, он мог быть похоронен под цветущей вишней, где любил сидеть в последние дни. Это дерево находится в его особняке Гарден Лодж в Кенсингтоне.

Но есть и другие версии - будто прах любимого Мэри отвезла в Занзибар, где он родился и вырос.



Также есть теория, согласно которой музыкант похоронен на кладбище Кенсал-Грин в Лондоне. Дело в том, что в 2015-м году в память о звезде там был воздвигнут постамент, и мемориальная табличка на нём гласила: «В память о Фаррухе Булсара» (настоящее имя Фредди).

А ниже есть и текст на французском: «Всегда быть рядом со всей моей любовью». В качестве подписи внизу красуется заглавная буква «М».

К слову, эту табличку несколько лет назад украли, и получается, что страхи Фредди были не совсем беспочвенными. Кое-кто полагает, что её забрала сама Мэри, но она это никак не комментирует.

И говорит, что тайну могилы певца унесёт с собой в могилу. Так что, возможно, никто не узнает, где именно находится место упокоения фронтмена Queen.