2 дочери Охлобыстина одновременно сообщили о своей беременности
Иван Охлобыстин вскоре станет дедом. Сразу две старшие дочери, Анфиса и Евдокия, подарят ему внуков.
Актер, телеведущий и многодетный отец Иван Охлобыстин скоро станет дедушкой. Сразу две его старшие наследницы сообщили о том, что ждут ребёнка.
В соцсетях Анфисы и Евдокии появились снимки молодых женщин с округлившимися животами. Анфиса уже очень скоро станет матерью, через 2-3 месяца сестра примерит эту роль.
26-летняя Анфиса Охлобыстина сочеталась узами брака со своим возлюбленным Дмитрием в 2021 году.
На ее свадьбу Евдокия пришла в компании актера Геория Батариели. Чуть позже пара стала женихом и невестой.
Теперь одна за одной наследницы Охлобыстина станут мамами.
Напомним, что сам актёр познакомился с будущей супругой Оксаной Арбузовой в 1995 году на Московском международном кинофестивале, практически сразу женившись на ней.
У пары шестеро детей: 4 дочки (Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна) и 2 сына (Василий и Савва).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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