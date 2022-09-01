Археологи обнаружили древнейшее ископаемое динозавра в Африке

Палеонтологи обнаружили и назвали самый старый скелет динозавра, найденный до сих пор в Африке на севере Зимбабве.

Длинношеий динозавр, недавно названный Mbiresaurus raathi, был обнаружен первым в ходе двух раскопок, в 2017 и 2019 годах, сообщили ученые, в том числе из Virginia Tech в США.

Mbiresaurus raathi, вероятно, был около 6 футов (1,8 м) в высоту с большим хвостом, весил от 20 до 65 фунтов (9-30 кг) и был предшественником длинношеих зауроподов, согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Nature.

По словам исследователей, это самые старые из известных в Африке динозавров, датируемые примерно 230 миллионами лет назад и сходные по возрасту с древнейшими динозаврами, найденными в других частях света.

“Древнейшие известные динозавры – примерно 230 миллионов лет назад, карнийская стадия позднего триасового периода – чрезвычайно редки и были обнаружены лишь в нескольких местах по всему миру, в основном в северной Аргентине, южной Бразилии и Индии”, - сказал соавтор исследования Кристофер Гриффин, который закончил в 2020 году с доктор геологических наук из технологического университета Вирджинии.