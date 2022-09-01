Михаил Шахназаров рассказал о двуличии Ингеборги Дапкунайте
Актриса уехала из России после объявления спецоперации. Публицист Шахназаров считает, что теперь она «ждет отмашки от покровителей».
Ингеборга Дапкунайте вела в России активную творческую деятельность, сообщает Inforeactor.ru.
После спецоперации актриса выехала из страны и не раз критиковала действия российских властей в Донбассе. Ее раскритиковали многие коллеги и поклонники.
«Знаете, что же в ней паскудного? Она говорит -"никогда не говори никогда". Какой вывод надо сделать актрисе из этой истории? "Моей ноги не будет в этой стране!". Но нет, она твердит: "Никогда не говори никогда". То есть, ждет отмашки от покровителей, чтобы вернуться», — высказал свое мнение журналист Шахназаров в шоу «Полный абзац».
Ингеборга Дапкунайте недавно выразила сожаление, что покинула Россию.
Актриса заявила, что надеется на скорые перемены, которые ей позволят думать иначе.
Опубликовано: Светлана
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