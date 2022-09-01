Михаил Шахназаров рассказал о двуличии Ингеборги Дапкунайте

Актриса уехала из России после объявления спецоперации. Публицист Шахназаров считает, что теперь она «ждет отмашки от покровителей».

Ингеборга Дапкунайте вела в России активную творческую деятельность, сообщает Inforeactor.ru.

После спецоперации актриса выехала из страны и не раз критиковала действия российских властей в Донбассе. Ее раскритиковали многие коллеги и поклонники.

«Знаете, что же в ней паскудного? Она говорит -"никогда не говори никогда". Какой вывод надо сделать актрисе из этой истории? "Моей ноги не будет в этой стране!". Но нет, она твердит: "Никогда не говори никогда". То есть, ждет отмашки от покровителей, чтобы вернуться», — высказал свое мнение журналист Шахназаров в шоу «Полный абзац».

Ингеборга Дапкунайте недавно выразила сожаление, что покинула Россию.

Актриса заявила, что надеется на скорые перемены, которые ей позволят думать иначе.