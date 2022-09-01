Пилоты Lufthansa в пятницу начинают общенациональную забастовку
Пилоты Lufthansa объявили однодневную забастовку в эту пятницу (2 сентября). Все вылеты из Германии основной компании Lufthansa и Lufthansa Cargo должны быть отменены, объявил профсоюз Cockpit (VC) во Франкфурте.
Представитель пояснил, что совет директоров принял такое решение после интенсивных переговоров с компанией и по просьбе комитета по коллективным переговорам. Ожидается, что Lufthansa разработает план экстренных полетов.
«Чтобы предотвратить трудовые споры, Lufthansa должна представить значительно улучшенное предложение», — заявил руководитель отдела тарифов VC Марсель Грёльс. Официальная причина забастовки — провал переговоров по новому коллективному соглашению о заработной плате с точки зрения профсоюза.
Даже предварительный раунд за закрытыми дверями и улучшенное предложение от компании на прошлой неделе не привели к прорыву. Переговоры не увенчались успехом и в прошедшую среду.
Для 5000 капитанов и старших офицеров требуется повышение заработной платы на 5,5% в текущем году и автоматическая компенсация инфляции в следующем году, рассказали в профсоюзе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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