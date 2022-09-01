Португалия может держать ответ за Европу, находящуюся в плену у российского газа

В Португалии нет угольных шахт, нефтяных скважин или газовых месторождений. Его впечатляющее производство гидроэнергии в этом году было подорвано засухой. А ее длительное отключение принесло стране статус “энергетического острова”.

Тем не менее, поскольку Россия удерживает природный газ у стран, выступающих против ее вторжения в Украину, крошечное прибрежное государство Португалия внезапно готово сыграть решающую роль в преодолении надвигающегося энергетического кризиса в Европе.

В течение многих лет Пиренейский полуостров был отрезан от сети трубопроводов и огромных поставок дешевого российского газа, которые питают большую часть Европы. И поэтому Португалия и Испания были вынуждены инвестировать значительные средства в возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце и гидроэнергетика, и создать сложную систему импорта газа из Северной и Западной Африки, Соединенных Штатов и других стран.

Теперь доступ к этим альтернативным источникам энергии приобрел новое значение. Изменившиеся обстоятельства смещают баланс сил между 27 членами Европейского союза, создавая возможности, а также политическую напряженность, поскольку блок стремится противостоять энергетическому шантажу России, управлять переходом на возобновляемые источники энергии и определять инвестиции в инфраструктуру.