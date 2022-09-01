Китай заблокировал 21 миллион человек в Чэнду из-за вспышки COVID-19
Китайские власти заблокировали Чэнду, город на юго-западе страны с населением 21 млн человек, из-за резкого роста случаев заболевания COVID-19.
Жителям приказано оставаться дома, остановлено около 70% рейсов в город и из него. Чэнду является крупным транзитным узлом в провинции Сычуань, а также правительственным и экономическим центром.
Начало нового учебного года отложено, хотя общественный транспорт продолжает работать, и гражданам разрешено покидать город, если в этом есть неотложная необходимость.
Только один член каждой семьи, у которого есть отрицательный результат теста на вирус в течение последних 24 часов, может выходить в день для покупки предметов первой необходимости.
В Чэнду зарегистрировано около 1000 случаев последней вспышки и ни одного случая смерти от передачи вируса.
Крайние меры отражают жесткую приверженность Китая своей политике «нулевого распространения COVID».
Она уже нанесла серьезный ущерб экономике из-за блокировок, закрытия предприятий и требований к массовому тестированию.
Аналогичные меры привели к тому, что миллионы людей оказались запертыми в своих домах в северо-восточном городе Далянь, а также в Шицзячжуане, столице провинции Хэбэй, граничащей со столицей Пекином.
Опубликовано: Светлана Репина
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