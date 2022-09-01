Заместитель министра безопасности Китая исключен из КПК за коррупцию
Он был исключен из коммунистической партии за «злоупотребление властью» и коррупцию, объявила КПК.
Бывший вице-министр Китая, отвечающий за борьбу с коррупцией в Министерстве общественной безопасности Китая, был исключен из Коммунистической партии за «злоупотребление властью и коррупцию», заявила КПК.
«Лю Яньпин был членом политической банды Сунь Лицзюня, играл в гольф и устраивал банкеты», говорится в заявлении внутреннего дисциплинарного органа Коммунистической партии Китая (КПК).
Его изгнание произошло после того, как два других высокопоставленных чиновника, Фу Чжэнхуа и Сунь Лицзюнь, также были исключены за коррупцию в 2021 году.
Бывший министр юстиции Фу Чжэнхуа признал себя виновным по обвинениям в коррупции и хищении средств в личных целях.
Бывший заместитель министра общественной безопасности Сунь Лицзюнь был арестован в апреле 2020 года. Он признался по телевидению в получении взятки в размере 13 миллионов евро.
Внутренний дисциплинарный орган КПК также объявил в четверг об исключении из партии за коррупцию Ван Биня, бывшего председателя Китайской компании по страхованию жизни, и бывшего вице-губернатора провинции Ляонин Хао Чунжуна.
Бывший вице-губернатор провинции Ганьсу Сун Лян на этой неделе был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток.
Министр промышленности и информационных технологий Китая Сяо Яцин находится под следствием по обвинению в коррупции.
Эти расследования обнародуются за несколько недель до важного съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который должен уполномочить председателя Си Цзиньпина в октябре возглавить партию на третий срок.
С тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, не менее полутора миллионов членов КПК были наказаны за коррупцию.
Лай Сяоминь, экс-председатель компании Huarong, одной из крупнейших государственных компаний по управлению активами, был казнен в январе 2021 года по обвинению в получении взятки в размере 215 миллионов евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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