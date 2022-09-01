Заместитель министра безопасности Китая исключен из КПК за коррупцию

Он был исключен из коммунистической партии за «злоупотребление властью» и коррупцию, объявила КПК.

Бывший вице-министр Китая, отвечающий за борьбу с коррупцией в Министерстве общественной безопасности Китая, был исключен из Коммунистической партии за «злоупотребление властью и коррупцию», заявила КПК.

«Лю Яньпин был членом политической банды Сунь Лицзюня, играл в гольф и устраивал банкеты», говорится в заявлении внутреннего дисциплинарного органа Коммунистической партии Китая (КПК).

Его изгнание произошло после того, как два других высокопоставленных чиновника, Фу Чжэнхуа и Сунь Лицзюнь, также были исключены за коррупцию в 2021 году.

Бывший министр юстиции Фу Чжэнхуа признал себя виновным по обвинениям в коррупции и хищении средств в личных целях.

Бывший заместитель министра общественной безопасности Сунь Лицзюнь был арестован в апреле 2020 года. Он признался по телевидению в получении взятки в размере 13 миллионов евро.

Внутренний дисциплинарный орган КПК также объявил в четверг об исключении из партии за коррупцию Ван Биня, бывшего председателя Китайской компании по страхованию жизни, и бывшего вице-губернатора провинции Ляонин Хао Чунжуна.

Бывший вице-губернатор провинции Ганьсу Сун Лян на этой неделе был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток.

Министр промышленности и информационных технологий Китая Сяо Яцин находится под следствием по обвинению в коррупции.

Эти расследования обнародуются за несколько недель до важного съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который должен уполномочить председателя Си Цзиньпина в октябре возглавить партию на третий срок.

С тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, не менее полутора миллионов членов КПК были наказаны за коррупцию.

Лай Сяоминь, экс-председатель компании Huarong, одной из крупнейших государственных компаний по управлению активами, был казнен в январе 2021 года по обвинению в получении взятки в размере 215 миллионов евро.