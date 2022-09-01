Великобритания инвестирует 700 миллионов фунтов стерлингов в атомную станцию

Правительство Бориса Джонсона инвестирует 700 миллионов фунтов стерлингов в ядерный проект Sizewell C компании Electricite de France SA в рамках плана обеспечения будущих поставок электроэнергии.

Уходящий премьер-министр заявил, что он уверен, что сделка по финансированию завода мощностью 3,2 гигаватта “выйдет за рамки” в ближайшие недели.

Инвестиции поступают из фонда в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, уже выделенного на строительство новой атомной электростанции в Великобритании, и, как ожидается, составят 20% акций проекта. Это относительно небольшая сумма по сравнению с предполагаемой ценой Sizewell C в размере не менее 20 миллиардов фунтов стерлингов.