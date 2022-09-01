Ольга Бузова рассказала о своей новой любви

Поющая телеведущая призналась, что нашла ее после возвращения в Москву из Сочи.

После путешествия в Сочи Ольга Бузова вернулась к своей активной жизни в Москве. При этом звезда заявила, что в Сочи нашла ту самую "новую любовь", сообщает КП.

Правда, она имела в виду не мужчину. "Моя новая любовь – это большой теннис. Я схожу с ума и вообще не понимаю, почему им не занимались раньше. Это огромный кайф", - поделилась Ольга Бузова в интервью Телепрограмме.

Многие знакомые и друзья звезды решили, что она шутит. Но красавица уверяет, что все всерьез. Бузова уже стала заниматься теннисом дважды в неделю. Певица не намерена в ближайшее время бросать спорт.

"Я занимаюсь теннисом, спрашиваю у мамы: «Почему в детстве ты не отдала меня в теннис?». У меня не было коньков, тенниса тоже. Так что сейчас восполняю те пробелы, которых не хватило в детстве, - заявила певица.

Многие уверены, что на самом деле Ольга Бузова не страдает от одиночества. Артистка принимает знаки внимания сразу от двух состоятельных кавалеров. К примеру, с Павлом Буниным она не раз отдыхала в Сочи, хотя мужчина женат и имеет ребенка.

Бузова также с радостью принимает ухаживания и дорогие подарки от банкира Ивана Семенова. Миллионер несколько лет встречался с Анной Калашниковой, однако в последнее время у пары появились проблемы. Возможно, поэтому Семенов и обратил внимание на Ольгу.