Ольга Бузова рассказала о своей новой любви
Поющая телеведущая призналась, что нашла ее после возвращения в Москву из Сочи.
После путешествия в Сочи Ольга Бузова вернулась к своей активной жизни в Москве. При этом звезда заявила, что в Сочи нашла ту самую "новую любовь", сообщает КП.
Правда, она имела в виду не мужчину. "Моя новая любовь – это большой теннис. Я схожу с ума и вообще не понимаю, почему им не занимались раньше. Это огромный кайф", - поделилась Ольга Бузова в интервью Телепрограмме.
Многие знакомые и друзья звезды решили, что она шутит. Но красавица уверяет, что все всерьез. Бузова уже стала заниматься теннисом дважды в неделю. Певица не намерена в ближайшее время бросать спорт.
"Я занимаюсь теннисом, спрашиваю у мамы: «Почему в детстве ты не отдала меня в теннис?». У меня не было коньков, тенниса тоже. Так что сейчас восполняю те пробелы, которых не хватило в детстве, - заявила певица.
Многие уверены, что на самом деле Ольга Бузова не страдает от одиночества. Артистка принимает знаки внимания сразу от двух состоятельных кавалеров. К примеру, с Павлом Буниным она не раз отдыхала в Сочи, хотя мужчина женат и имеет ребенка.
Бузова также с радостью принимает ухаживания и дорогие подарки от банкира Ивана Семенова. Миллионер несколько лет встречался с Анной Калашниковой, однако в последнее время у пары появились проблемы. Возможно, поэтому Семенов и обратил внимание на Ольгу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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