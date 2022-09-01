Северная Корея может отправить рабочих на восток Украины
Северная Корея намекает на свою заинтересованность в отправке строителей для помощи в восстановлении территорий на востоке Украины.
Посол Северной Кореи в Москве недавно встретился с представителями ЛНР и ДНР. Он выразил оптимизм по поводу сотрудничества в сфере трудовой миграции, сославшись на ослабление его страной пограничного контроля в связи с пандемией.
Идея открыто поддерживается высокопоставленными российскими чиновниками и дипломатами, которые предвидят дешевую и трудолюбивую рабочую силу.
Таких работников можно будет направить в самые тяжелые условия, об этом говорил посол России в Северной Корее в недавнем интервью.
Переговоры начались после того, как в июле Северная Корея стала единственной страной, помимо России и Сирии, которая признала независимость территорий, Донецкой и Луганской областей.
Использование северокорейских рабочих на Донбассе явно противоречило бы санкциям Совета Безопасности ООН, наложенным на КНДР в связи с ее ядерными и ракетными программами, и еще больше осложнило бы международное стремление США к ее ядерному разоружению.
Экспорт рабочей силы также будет способствовать долгосрочной стратегии Северной Кореи по укреплению сотрудничества с Россией и Китаем, еще одним идеологическим союзником, в формирующемся партнерстве, направленном на снижение влияния США в Азии.
В декабре 2017 года Россия поддержала новые санкции Совета Безопасности ООН, наложенные на Северную Корею за испытание межконтинентальной баллистической ракеты и требующие от государств-членов выслать всех северокорейских рабочих со своей территории в течение 24 месяцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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