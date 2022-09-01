Стремительная смена погоды в Беларуси: после знойного августа сразу в сентябрьские заморозки

В ночное время второго числа по стране в отдельный районах будут наблюдаться заморозки от 0 до -2 градусов.

Если август успел порадовать белорусов долгой жаркой погодой, то сентябрь оказался менее "ласковым".

Осень пришла точно по расписанию: с первых дней наступило резкое похолодание.

По информации Белгидромет, в пятницу влияние на погоду окажет область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в холодном воздухе.

В ночные часы будет облачно, днем тоже ожидается переменная облачность, осадков по большей территории страны не предвидится.

Днем могут пройти кратковременные дожди в северных регионах.

Также ночью и в утреннее время может появиться туман. В ночное время температура опустится до +1.. - +6 градусов, а в некоторых местах от 0 до -2. Днем ожидается +14.. - +20 градусов.

Похожие погодные условия будут и на выходных. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, временами утром и ночью будет туманно.

В субботу и воскресенье ночью термометр покажет от +1 до +8, местами ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

В дневное время температура будет держаться в пределах +14 по северным регионам (до +22 по южной части страны).

Существует вероятность продолжения запретов на посещение лесных территорий. Сухая погода стала поводом для запрещения походов в лес со стороны Минлесхоза.

Так, в четверг разрешаются такие прогулки только в Браславском, Гродненском, Мядельском, Новогрудском районах. В остальных 110 регионах Беларуси посещать леса пока нельзя.