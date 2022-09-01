Кто из известных писателей поздно начал свою литературную карьеру, но добился успеха

Несмотря на расхожее мнение о том, что успеха нужно добиваться в юные годы, существует масса примеров писателей, которым удалось добиться известности в зрелости.

История литературы говорит нам о том, что писатель это профессия вне возраста. Для успеха в этой области куда важнее является ум, литературный талант, и умение интересно излагать свои мысли на бумаге. Не последнюю роль играет и вопрос опыта. Но опыт, как говорится, дело наживное.

Поэтому, если вам уже определенное количество лет, и вы считаете, что вам поздно начать писать, это не более чем ваше стереотипное убеждение, поскольку количество писателей, добившихся успеха в зрелые годы очень и очень много. В этой статье мы приведем только некоторые примеры.

Чарльз Буковски не только знаменитый писатель, но еще и поэт. Во всяком случае американская публика знает и любит его и как поэта тоже. Рожденный в 1920-м году Буковски впервые увидел свой изданный роман Почтамт только в 1971-м году. При этом писательской деятельностью он занимался с ранних лет, но его произведения отказывались печатать до поры до времени. Он то сдавался, то вновь возвращался к литературе, и в итоге все-таки стал американским классиком.

Свои произведения Буковски основывал на своем жизненном опыте. Трудности и бедность сопровождали его всегда, но это стало отличным бэкграундом для его поздних произведений.

Харриет Доерр еще одна писательница из Америки, которая поздно начала, но многого добилась. Она поступила в Стэнфордский университет в возрасте шестидесяти семи лет повторно. В юности она была вынуждена оставить обучение. И в процессе учебы женщина стала писать и публиковать свои рассказы. Когда ей было семьдесят четыре был издан ее первый роман Камни для Ибарры. За него она получила Национальную книжную премию, а произведение впоследствии экранизировали.

Ян Флеминг, всемирно известный автор приключений Джеймса Бонда издал свою первую книгу Казино Рояль в возрасте сорока четырех лет. Далее последовал целый цикл произведений о неуловимом агенте 007, которые пользовались невероятной популярностью у читателей, а потом и кинозрителей.

Австралиец Грегори Дэвид Робертс еще один успешный писатель с богатым криминальным прошлым. Его спецификой было ограбление банков. Отбывая срок в заключении, он стал писать роман Шантарам, который снискал ему всемирную славу. Произведение было опубликовано в 2003-м году.

К слову, выйдя из тюрьмы Робертс продолжил литературную карьеру, а на заработанные своими трудами средства основал фонд помощи нуждающимся.