ЕКА показало видение надувной лунной станции для колонизации спутника Земли

Можно ли навсегда колонизировать Луну? Во всяком случае, сейчас Европейское космическое агентство опубликовало проект возможной станции с необычной конструкцией.

Большие холмы с гигантскими зеркалами: так могла бы выглядеть космическая станция на Луне. Европейское космическое агентство Esa , базирующееся в Париже, опубликовало в четверг соответствующую изображения проекта .

По задумке, частично заглубленные надувные кольцевые элементы должны содержать теплицы, соединенные туннелями. Говорят, что большие подвижные зеркала направляют солнечный свет в кратеры. Оттуда его следует передать в теплицы с помощью других зеркал. Планируются также рабочая и жилая зоны из двухслойной надувной пленки.

Концепция исходит от австрийской компании Pneumocell и является не первым предложением по лунной станции, представленным ЕКА. Бывший руководитель ЕКА Ян Вернер рекламировал на международном уровне свое видение так называемой «Лунной деревни», своего рода общеевропейской базы на Луне.

В рамках программы «Артемида» американского космического агентства НАСА в настоящее время нацелена на своего рода космическую станцию на Луне. В далеком будущем он также послужит базой для пилотируемых полетов на Марс.