Многие современники считали, что Лев Николаевич Толстой совсем сбрендил на почве своих религиозных идей

Ходит в рубахе да водится, по их мнению, со всяким сбродом. Однако яснополянский граф объяснял свое пристрастие к пахоте, косьбе и рубке дров обычной привычкой к движению.

Если писатель за день ни разу не вышел из дома хотя бы на прогулку, то к вечеру становился раздражителен, а ночью долго не мог заснуть.

Вот и двигался — много и с удовольствием. Во многом благодаря этому Лев Николаевич до последних дней сохранял удивительную бодрость.

Кроме того Толстой любил шить сапоги «на подарки». Раздаривал их всем — знакомым, друзьям, родственникам.

Его зять Михаил Сухотин (кстати, предводитель дворянства) писал в своих мемуарах, что бережно хранил этот сувенир от тестя на одной полке с «Войной и миром».