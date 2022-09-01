Индийские войска присоединились к российским военным учениям, несмотря на опасения США

Солдаты индийской армии высадились в России для недельных военных учений, сообщило министерство обороны Индии. Ранее США заявили, что у них есть опасения по поводу того, что какая-либо страна сейчас проводит учения с Россией.

Правительство Индии заявило, что его силы регулярно участвуют в многосторонних учениях в России вместе с рядом других стран. Россия является крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.

В заявлении Министерства обороны Индии сказано, что контингент индийской армии прибыл на место учений и в течение следующих семи дней проведет совместные маневры, в том числе совместные полевые учения, боевые обсуждения и учения по огневой мощи.

В конце июля Москва объявила, что проведет учения «Восток» на востоке страны. Их участниками являются Китай, Беларусь, Монголия и Таджикистан.

В Минобороны России сообщили, что учения «Восток-2022» (Восток-2022) пройдут до 7 сентября на семи полигонах на Дальнем Востоке России и в Японском море.

В них будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих и более 5 тысяч единиц вооружения, в том числе 140 самолетов и 60 боевых кораблей.

Соединенные Штаты, которые в последние годы углубили свое военное партнерство с Индией, выразили свое недовольство присоединением индийских войск к учениям в России.

Предыдущие учения «Восток» в 2018 году проходили в массовом масштабе, и, как сообщается, в них участвовало почти 300 000 военнослужащих, в том числе впервые из китайской армии.