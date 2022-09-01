"Мастер и Маргарита" снова в "тренде": эта книга стала бестселлером среди всех произведений школьной программы

Бессметрный роман Булгакова по-прежнему востребован. Эту книгу за последний год покупали чаще других школьных произведений.

Издательство "Эксмо" провело исследование с целью определения самой продаваемой книги этого года. Ею оказался культовый роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

Он занял первое место по продажам из 1000 самых "топовых" книг за период с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Произведение вошло в рейтинги одновременно в 4-х изданиях: "Всемирная литература" (выпущено 40 тыс. книг), "Яркие страницы" (35 тыс. экземпляров), "Элитная классика" (5 тыс.).

Подарочное издание вышло тиражом 32 тыс. Покупатели затратили на него 4,7 млн руб. За последний год на продажах романа издательства заработали 9,1 млн руб.

Халимат Теккева, главный редактор литературного журнала "Эксмо" о Булгакове:

"один из самых популярных российских классиков, это видно не только по продажам его книг, но и по интересу к статьям об авторах"

Об интересе читателей к публикациям, посвященным знаменитому роману:

"Публикация с подробным разбором персонажей "Мастера и Маргариты" собрала больше 250 тысяч читателей всего за несколько дней. Материал вошел в десятку самых популярных текстов журнала за три года. И дело не в кликбейтном заголовке: пользователи читали статью в среднем 12 минут, а значит, их и правда глубоко интересовали подробности о любимой книге"

Почетное второе место в рейтинге самых продаваемых книг занял не менее легендарный роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание".

В последний год сумма продаж за 35 тыс. экземпляров составила 1,4 млн руб.

На третьем месте оказалось масштабное произведение Льва Толстого "Война и мир", выпущенное в серии "Всемирная литература".

Тираж книги составил 10 тыс. общей стоимостью в 2, 8 млна руб.

Согласно проведенному исследованию издательской группы ЭКСМО-АСТ, из детских авторов наибольшей популярностью у российских читателей пользуется Агния Барто.

Ее имя помнят и знают 38% всех опрошенных людей. Второе место занимает А. Пушкин (его назвали 37% людей).

Третье место в ряду самых популярных детских авторов принадлежит Корнею Чуковскому (32%).

Среди зарубежных детских писателей почетные места распределились так: Ханс Христиан Андерсен - 27%, братья Гримм - 16%, Шарль Перро - 10%.