США злятся что Индия и Китай проводят совместные военные учения с Россией
Россия проводит крупные военные учения с участием Китая и Индии, а также противодействует попыткам США и их союзников изолировать ее от вторжения в Украину.
Более 50 000 военнослужащих и 5000 единиц военной техники, в том числе более 140 самолетов и 60 военных кораблей, должны принять участие в недельных военных играх "Восток-2022", которые стартуют в четверг на Дальнем Востоке России, включая военно-морские учения в Японском море.
В регулярных учениях принимают участие государства-члены и партнеры Шанхайской организации сотрудничества и возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности бывших советских республик.
Даже в то время, как США добиваются расположения Индии в качестве партнера в области обороны и призывают ее не подрывать международные санкции в отношении России из-за войны на Украине, правительство Нью-Дели направляет небольшой военный отряд численностью 75 человек на армейские учения.
Опубликовано: Силивончик Алина
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