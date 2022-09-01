Ученые заявили что инопланетная технология может скрываться на дне океана

Инопланетные технологии уже могут быть на Земле. По крайней мере, так, похоже, думают некоторые астрономы.

Восемь лет назад в Землю врезался метеорит, длина которого, по мнению астрономов, составляла примерно два фута.

Метеорит взорвался на крошечные метеориты, которые затем упали в южную часть Тихого океана.

Так вот, один астроном по имени Ави Леб, похоже, считает, что этот метеорит мог быть инопланетной технологией.

Метеорит, о котором идет речь, был предметом разговоров многих астрономов с тех пор, как он врезался в атмосферу Земли.

Как сообщает NPR, многие считают, что объект прибыл из межзвездного пространства. Это сделало бы его первым межзвездным объектом такого размера, столкнувшимся с Землей.

Из-за его возможного происхождения Леб считает, что метеорит может быть инопланетной технологией, которая сейчас находится на Земле.

Это интересное утверждение, с которым многие другие астрономы не полностью согласны. В конце концов, это не первый случай, когда метеорит попадает в атмосферу Земли.