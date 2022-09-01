Ученые заявили что инопланетная технология может скрываться на дне океана
Инопланетные технологии уже могут быть на Земле. По крайней мере, так, похоже, думают некоторые астрономы.
Восемь лет назад в Землю врезался метеорит, длина которого, по мнению астрономов, составляла примерно два фута.
Метеорит взорвался на крошечные метеориты, которые затем упали в южную часть Тихого океана.
Так вот, один астроном по имени Ави Леб, похоже, считает, что этот метеорит мог быть инопланетной технологией.
Метеорит, о котором идет речь, был предметом разговоров многих астрономов с тех пор, как он врезался в атмосферу Земли.
Как сообщает NPR, многие считают, что объект прибыл из межзвездного пространства. Это сделало бы его первым межзвездным объектом такого размера, столкнувшимся с Землей.
Из-за его возможного происхождения Леб считает, что метеорит может быть инопланетной технологией, которая сейчас находится на Земле.
Это интересное утверждение, с которым многие другие астрономы не полностью согласны. В конце концов, это не первый случай, когда метеорит попадает в атмосферу Земли.
Опубликовано: Силивончик Алина
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