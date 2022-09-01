Резкий рост приведет к скороому краху американского фондового рынка

Один из крупнейших инвесторов Великобритании миллиардер Джереми Грэнтэм заявил о крахе фондового рынка США.

«Нынешний суперпузырь характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственным настроем Федеральной резервной системы»,— приводит его слова New York Post. И по его мнению худшие времена ещё впереди.

Известный финансист полагает что все три класса основных активов (недвижимость, акции и облигации) составляют «суперпузырь».

Согласно оценке Джереми Грэнтэма сложившаяся на рынке ситуация «в точности соответствуют прошлым прецедентам».