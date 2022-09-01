После ночи любви с проституткой у пенсионера со счета исчезли 65 тысяч рублей

Случай произошел в российской столице. Ночные бабочки напоили мужчину и обчистили его, сняв со счета крупную сумму денег.

Пенсионер заказал услуги девушки по вызову и приехал по нужному адресу. Там его ждала красотка, которая предложила ему выпивку за отдельную плату.

Пожилой клиент был не против и перевел проститутке 4000 рублей, сумма включала стоимость спиртных напитков и интим-услуг. Опьянев, мужчина уснул.

Проснулся он уже с другой девушкой в постели, после чего собрался и пошел домой.

Только дома мужчина обнаружил, что с его карточного счета списано около 65 тысяч рублей.

Обманутый гражданин обратился в соответствующие органы, и теперь по факту случившегося инцидента проводится проверка.