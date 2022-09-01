После ночи любви с проституткой у пенсионера со счета исчезли 65 тысяч рублей
Случай произошел в российской столице. Ночные бабочки напоили мужчину и обчистили его, сняв со счета крупную сумму денег.
Пенсионер заказал услуги девушки по вызову и приехал по нужному адресу. Там его ждала красотка, которая предложила ему выпивку за отдельную плату.
Пожилой клиент был не против и перевел проститутке 4000 рублей, сумма включала стоимость спиртных напитков и интим-услуг. Опьянев, мужчина уснул.
Проснулся он уже с другой девушкой в постели, после чего собрался и пошел домой.
Только дома мужчина обнаружил, что с его карточного счета списано около 65 тысяч рублей.
Обманутый гражданин обратился в соответствующие органы, и теперь по факту случившегося инцидента проводится проверка.
Опубликовано: Храмова Оксана
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