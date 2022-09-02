Премьер-министр Великобритании предложил соотечественникам приобретать новые чайники

Уходя с поста премьера, Борис Джонсон произнес последнюю речь, в которой посоветовал согражданам заменить старые чайники на новые в целях экономии электроэнергии.

По мнению премьера, для закипания старому чайнику требуется большое количество электричества. Вот почему сегодня так актуально менять старые приборы на новые.

«Если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества»

1 сентября сами британцы назвали уходящего Джонсона худшим лидером послевоенных лет (так считают 49% опрошенных).

Немногим ранее 28 августа статья экс-премьера в Daily Mail вызвала массу негативных откликов со стороны читателей.

В публикации Джонсон сделал неприятный прогноз для страны, когда ее граждан будут ждать "тяжелые времена" и космические счета за электричество.

Еще раньше, за день до выхода статьи читатели названного печатного издания продемонстрировали резкую реакцию на просьбу Джонсона затянуть потуже пояса и приготовиться терпеть стремительное повышение цен "во имя Украины".

Премьер-министра выставили высокомерным нарциссом, а по поводу украинского конфликта читатели заявили, что он никакой связи с Великобританией не имеет.

Среди новых претендентов на пост уходящего премьера ни один не выступил за присутствие Джонсона в кабинете министров.

За пост главы правительства теперь идет борьба главы МИД Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунак - бывшего министра финансов.