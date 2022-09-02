Свидетель смертельного ДТП, проишедшего в США, присвоил мотоцикл с места аварии
Власти Линкольна (штат Небраска в США) расследуют не только ДТП со смертельным исходом, но и странное преступление, причиной которого также стала авария.
Некий мотоциклист, проехавший на красный свет и врезавшийся в грузовик, получил настолько сильные травмы, что скончался в больнице.
Однако, полиция работает не только с Джаредом Бертом, водителем грузовика, но и с неким Тейлором Аризоной, который на первый взгляд не имел отношения к случившемуся.
Свидетели происшествия сообщили, что 25-летний Тейлор воспользовался ситуацией и присвоил мотоцикл, валявшийся на месте ДТП, то есть по сути украл транспортное средство, погрузив его в свой автомобиль.
Теперь Тейлора арестовали и обвиняют как минимум в фальсификации улик.
Опубликовано: Антон Райт
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