Асмус вышла на связь после того, как на неё завели дело о дискредитации ВС РФ
После того как было объявлено, что на Кристину Асмус заведено дело о дискредитации ВС России, актриса пропала. Даже на Дне знаний её не было с дочерью.
Кристина Асмус наконец объявилась после вестей о заведении на нее административного протокола по делу о дискредитации армии России.
В соцсетях актриса разместила неоднозначную публикацию.
Звезда экрана не стала давать комментариев по поводу последних неприятных новостей. Она решила поздравить свою наследницу с началом нового учебного года.
Асмус написала: "Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже".
Стоит отметить, что после того как в СМИ появились сведения о том, что на Кристину заведено дело о дискредитации ВС РФ, она пропала. Артистка даже не была на Дне знаний дочери Насти, которая пошла в школу. Девочку провожал в этот день отец Гарик Харламов.
Фанаты ждут объяснений от самой знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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