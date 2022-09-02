Асмус вышла на связь после того, как на неё завели дело о дискредитации ВС РФ

После того как было объявлено, что на Кристину Асмус заведено дело о дискредитации ВС России, актриса пропала. Даже на Дне знаний её не было с дочерью.

Кристина Асмус наконец объявилась после вестей о заведении на нее административного протокола по делу о дискредитации армии России.

В соцсетях актриса разместила неоднозначную публикацию.

Звезда экрана не стала давать комментариев по поводу последних неприятных новостей. Она решила поздравить свою наследницу с началом нового учебного года.

Асмус написала: "Если вы пришли на эту страницу за комментариями... По поводу моего образа, конечно. То я вас разочарую. Расскажу все позже".

Стоит отметить, что после того как в СМИ появились сведения о том, что на Кристину заведено дело о дискредитации ВС РФ, она пропала. Артистка даже не была на Дне знаний дочери Насти, которая пошла в школу. Девочку провожал в этот день отец Гарик Харламов.

Фанаты ждут объяснений от самой знаменитости.